Братчанин хотел заработать на продаже валюты и потерял 250 тыс. рублей

В Братске 45-летний дворник хотел заработать на продаже валюты и влез в долги на 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. [

Мужчина на одном из сайтов обнаружил рекламу продажи валюты. Оставив данные на странице, братчанин через несколько минут получил звонок от лжеменеджера. Ему предложили зарегистрироваться в личном кабинете и перевести 10 долларов (635 рублей). Потом ему сказали, что для получения реальной прибыли и дальнейшей работы необходимо вложить не менее 4 тысяч американских долларов (254 315 рублей). Азартный братчанин оформил на своё имя кредитную карту и пополнил баланс лицевого счёта ещё на 250 тысяч рублей.

Однако, когда он попросил своего трейдера разъяснить, как впоследствии он сможет вывести свои деньги и получить прибыль, тот заявил, что для этого баланс необходимо ещё пополнить на 7 тысяч долларов. После этого у братчанин понял, что его обманули.

Известно, что мошенники работают где-то в Москве.