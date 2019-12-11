Новости

Иркутянин заплатил штраф и материальный ущерб 2,3 млн рублей

11 декабря 2019

С иркутянина взыскали материальный ущерб и уголовный штраф в размере 2,3 млн рублей за мошенничество. Как сообщают в УФССП России по региону, он изменял номера двигателей на автомобилях, затем оформлял КАСКО и инсценировал угоны с целью получения страховых выплат. В результате мошеннических действий страховой компании причинен ущерб на сумму 1,4 млн рублей. 

Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно и штраф 900 тыс. рублей в качестве дополнительного наказания.

Деньги перечислены на счет страховой компании, уголовный штраф - в бюджет Российской Федерации.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#новаяслата
«Слата» откроет второй в Иркутске супермаркет в обновленной концепции 21 декабря
«Слата – два мира». Сибирский ритейлер запустил новую концепцию супермаркетов
15 вещей, которые удивили в новой «Слате»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании