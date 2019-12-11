Азиатско-Тихоокеанский Банк одним из первых станет участником госпрограммы «Дальневосточная ипотека»

10 декабря, Владивосток. Представитель Азиатско-Тихоокеанского Банка принял участие в совещании Минвостокразвития по вопросу реализации программы «Дальневосточная ипотека»

В Минвостокразвития прошло совещание с участием представителя Азиатско-Тихоокеанского Банка – директора Банка по Приморскому краю - Татьяны Бычковой.

В ходе совещания по реализации программы «Дальневосточная ипотека» Татьяна Бычкова рассказала о текущих ипотечных продуктах АТБ и готовности Банка к началу кредитования населения Дальнего Востока в рамках государственной программы.

Напомним, 7 декабря 2019 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 1609 утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека», которой предусмотрено субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке и участникам программы «Дальневосточный гектар».

АТБ стал одним из первых банков, который до формального утверждения условий программы «Дальневосточная ипотека» начал сбор заявок и одобрение клиентов.

Для участия в программе Азиатско-Тихоокеанским Банком будет подана заявка оператору программы АО «ДОМ РФ» для установления лимита средств на субсидирование процентных ставок своих клиентов, что необходимо для начала предоставления ипотечных кредитов.

Оставить заявку можно по ссылке