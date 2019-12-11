Платить за туристические путевки теперь можно в приложении Альфа-Банка

Альфа-Банк добавил возможность оплачивать туристические поездки в интернет-банке и мобильном приложении. Новая функция реализована на базе платежной системы QIWI.

Процесс оплаты занимает не больше минуты: достаточно ввести название туроператора в поле получателя платежа, ввести номер заявки, свои контактные данные и сумму. Платеж проходит мгновенно, комиссия не взимается.

Главное преимущество такого способа оплаты — безопасность. Клиенту не нужно передавать данные своей карты или счета в браузере. Весь процесс оплаты происходит внутри приложения, в защищенных цифровых каналах банка.

Уже сейчас можно платить за туры 12 самых популярных туроператоров. Вскоре список компаний расширится.