Примсоцбанк получил от J.P. Morgan Chase Bank награду за элитное качество платежей

Примсоцбанк 10 декабря 2019 года получил от J.P. Morgan Chase Bank награду за элитное качество платежей. Доля автоматических платежей в 2019 году составила 99.68% и увеличилась на 0,25 п.п. в сравнение с предыдущим годом.
Данной награды ежегодно удостаиваются менее 2% банков-партнёров J.P. Morgan Chase Bank. Примсоцбанк ежегодно получает награды за высокое качество обработки платежей, начиная с 2011 года.
— Наш банк занимается обслуживанием участников внешнеэкономической деятельности более 20 лет. Опыт наших специалистов ВЭД и отточенная система отправки международных платежей нашего банка позволяют из года в год увеличивать долю автоматической обработки платежей и оперативно доставлять платежи в банки-получатели в течение 3-4 часов, — отметила Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Примсоцбанк работает с зарубежными банками и валютой начиная с 1995 года, имеет долгосрочные корреспондентские отношения с крупнейшими банками Европы, Америки и Азии. Обслуживание участников ВЭД может проводиться в 11 различных валютах, в том числе и в национальный валютах азиатских стран.