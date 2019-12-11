Предприятия ОПК обеспечивают половину выручки на рынке электронной промышленности

Диверсификация предприятий ОПК может стать существенным стимулом для развития электронной промышленности в России. Об этом в рамках конференции «Электроника в России: будущее отрасли» заявил Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

"На оборонно-промышленный комплекс приходится половина выручки всей радиоэлектронной промышленности, в то время как в структуре производства ОПК гражданская электроника занимает всего около 10%", – сказал Петр Фрадков.

К 2030 году половину объема выпуска предприятий ОПК должна составлять гражданская продукция, поэтому диверсификация поддержит и смежные отрасли промышленности, в том числе электронику.

По мнению Председателя ПСБ банка, для развития диверсификации необходимо формирование при поддержке государства рынка спроса на радиоэлектронную продукцию, а также стратегическое раскрытие их экспортного потенциала.

ПСБ как опорный банк для ОПК и ГОЗ разрабатывает и внедряет различные инструменты, направленные на диверсификацию военной промышленности. Так, помимо финансирования, в том числе по льготной ставке, банк занимается разработкой планов финансового оздоровления ряда предприятий ОПК. Сейчас ведется подготовка проектов оздоровления предприятий электронной отрасли, общая сумма задолженности которых превышает 10 млрд руб.