Связь-Банк провел акцию по обмену монет в Туве

В Тувинском операционном офисе Связь-Банка в пятый раз прошла акция по приему монет. Она продлилась 4 дня и за это время было обменено более 24 тыс. монет достоинством от 1 копейки до 10 рублей на сумму свыше 66 тыс. рублей.

«Акция по обмену монет в Связь-Банке популярна у тувинцев, – рассказывает директор Тувинского Операционного офиса Банка Юлия Данилейко. – Клиенты обращаются в Связь-Банк с просьбой обменять мелочь не только в официальные дни приема монет. Однако по случаю акции банк предложил к обмену не бумажные деньги, а памятные монеты номиналом 25 рублей, выпущенные к 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также монеты с изображением талисмана или кубка Чемпионата мира по футболу 2018 года».

Акция по приему монет направлена на возвращение в оборот монет, хранящихся в кошельках и копилках населения. За обмен монет на банкноты в дни приема монет в отделениях Связь-Банка комиссия не взимается.