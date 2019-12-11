Количество сахара в газировках и соках к 2024 году уменьшится на 10%

Производители Coca-Cola, PepsiCo, "Черноголовка" и другие договорились о том, что количество сахара в газировках и соках к 2024 году уменьшится на 10%. Об это этом сообщает «Российская газета».

ВОЗ еще в 2015 году жестко рекомендовала снизить количество сахара в еде, и правительства разных стран стали "давить" на пищевиков. В прошлом году в Германии врачи написали открытое письмо канцлеру Ангеле Меркель, призвав повысить налоги на продукты с излишками сахара.

В Британии и Ирландии такой налог уже действует. Там в напитках не должно быть больше чайной ложки сахара на 100 мл. Для сравнения, в стандартной банке газировки 10 ложек, больше суточной нормы.

Заговорили о повышении акциза на сладкое и в России - в 2017 году. Тогда компании и пообещали, что пересмотрят рецептуру.

Ученые выяснили: сахар по своим свойствам - наркотик, он вызывает зависимость, без сладкого ухудшается настроение и снижается работоспособность.