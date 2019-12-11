Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать

В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции. Об этом пишут в газете «Известия».

Нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где — нет. В Минсельхозе сказали, что этот вопрос обсуждается. Однако принимать такую инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза.

Производители предлагают исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока. Это позволит иначе регулировать обращение этих товаров, в том числе изменить их названия.

Сейчас на этикетках таких товаров указано: молокосодержащая продукция с ЗМЖ (заменителем молочного жира), произведенная по технологии сметаны, творога, сыра и так далее. Необходимые уточнения о замене жиров или белков указаны в их составе, но потребители его не всегда изучают. Зачастую такая продукция ассоциируется у граждан с натуральным молоком, а это заблуждение, уверен эксперт.