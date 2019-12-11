Ангарчанин выиграл 200 тыс. рублей, победив чемпиона по пощёчинам Василия Пельменя

На соревнованиях по пощёчинам ангарчанин Вячеслав Зезюля победил одним ударом фермера Василия Камоцкого (известен публике как Пельмень). Как сообщают News.ru, Вячеслав случайно попал на соревнования.
Ведущий пригласил зрителей сразиться с Пельменем. Мужчина вышел на сцену, а блогер Эдвард Бил пообещал ему 200 тысяч рублей в случае победы.Первый удар нанёс Пельмень, но Вячеслав остался стоять на ногах. В ответ сибиряк нанёс пощёчину, после которой экс-чемпион чуть не упал. Спустя несколько минут деньги поступили ему на счёт.
По информации News.ru, раньше ангарчанин занимался рукопашным боем и качался в тренажёрке. В зале с с друзьями тренировались между собой, только били не по щекам, а по плечу.