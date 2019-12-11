С промплощадки «Усольехимпрома» вывезли 92 т химических веществ первого класса

С промплощадки «Усольехимпрома» вывезли 92 тонны химических веществ первого класса опасности. . Об этом сообщили в региональном правительстве.

Областная администрация выделила 29 млн 615 тыс. рублей на ликвидацию аварийно химически опасных веществ в 2019 году. На эти средства подрядчик вывез с промплощадки в два раза больше, чем планировал изначально.

Остается 164 тонны аварийно химически опасных веществ. Сейчас региональные власти и дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба готовят пакет документов для дальнейшей ликвидации опасных веществ.

Подрядчиком для выполнения работ, согласно результатам конкурса, было выбрано АО «Зеленый город» (Красноярск). В собственности предприятия имеется полигон для утилизации отходов 1-4 класса опасности.