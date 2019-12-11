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В пострадавших от паводка районах Приангарья планируют создать более 3 тыс. новых рабочих мест

11 декабря 2019

На территории 12 муниципальных образований Иркутской области, пострадавших от паводка, планируется создание более трех тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Программа входит в перечень инвестиционных проектов. Он также включает промышленное производство, сельское хозяйство, туризм, комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, снятие ограничений для реализации инвестиционных проектов, урегулирование проблем градостроительной деятельности и целевые показатели, которые в результате реализации мероприятий должны быть достигнуты.

Также утвержден перечень мероприятий инфраструктурного характера по восстановлению жилья, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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