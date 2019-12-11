Участки трассы «Вилюй» в Братске передадут в федеральную собственность

Суд удовлетворил иск прокурора о передаче четырех участков трассы А-331 «Вилюй» общей протяженностью 13 284 м, проходящей по территории Братска, в федеральную собственность. До этого они принадлежали муниципалитету. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Речь идет об участках трассы, которые проходят через жилые районы Энергетик и Гидростроитель в северной столице Прибайкалья.

Участок содержат за счет местного бюджета, и город несет значительные финансовые нагрузки, а качество содержания дороги на этих участках не отвечает требованиям законодательства.

Братский городской суд удовлетворил иск прокурора. Решение не вступило в законную силу.