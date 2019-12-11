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В Иркутской области 12 декабря прогнозируют снег и метели

11 декабря 2019

В Иркутской области 12 декабря прогнозируют переменную облачность. Небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, в западных, северо-западных, центральных и южных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, метели. Температура ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности до -3°, днём -2,-7°, местами  -12,-17°. 

В Иркутске будет переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -8,-10°, днём -3,-5°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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