На базе Иркутского регионального колледжа педобразования открылись пять мастерских

На базе Иркутского регионального колледжа педагогического образования открылись пять мастерских. Они появились по региональному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в областной администрации.



Колледж выиграл конкурс на предоставление субсидии на оснащение материально-технической базы своего учебного заведения и получил почти 6 млн, из них более 700 тысяч рублей из областного бюджета, остальные из федерального.

На эти средства созданы пять специализированных мастерских по специальностям: дошкольное образование, преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования, физическая культура и музыкальное образование.



Мастерские будут использоваться также для повышения квалификации сотрудников образовательных организаций Иркутской области, для проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства по стандарту WorldSkills Russia. Это поможет наладить электронное обучение и освоить дистанционные образовательные технологии, проводить демонстрационный экзамен, расширить программы дополнительного образования по востребованным профессиям.