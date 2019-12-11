Компания En+ Group подвела итоги программы для студентов «Лаборатория энергетики»

В технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета 10 декабря компания En+ Group провела открытый финал акселерационной программы развития проектов «Лаборатория энергетики». В программе, которая продолжалась более двух месяцев, приняли участие 142 студента технических вузов из Иркутска, Братска и Казани. В финал вышли 111 человек, которые представили на суд жюри, состоящего из руководителей энергетических предприятий En+, 22 инновационных решения по актуальным для компании темам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Грант I степени 200 000 рублей завоевала команда студентов ИрНИТУ из 5 человек. Ребята разрабатывали решение по теме «Снижение эксплуатационных расходов на предприятиях энергетики».

Грант II степени в размере 100 000 рублей достался также команде (5 человек), представлявшей ИрНИТУ. Команда занималась темой «Технология разработки теплоизоляционных внутренних/наружных покрытий металлических конструкций…».

Третье место с вручением гранта III степени в размере 50 000 рублей присудили команде (7 человек) Братского государственного. Они разрабатывали технологию эффективного варианта рыбозащитного сооружения для высоконапорных ГЭС. Все гранты будут направлены на развитие проектов, одобренных жюри программы.

Основная цель «Лаборатории энергетики» - привлечение новых идей и технологий, их внедрение на энергопредприятиях En+.

С 30 сентября по 11 октября прошел первый интенсив программы, разбитый на два блока: образовательный и практический. Студенты обучались инструментам работы с проектами полного жизненного цикла, встречались с представителями энергетических предприятий En+ Group, посетили Иркутскую ГЭС и Ново-Иркутскую ТЭЦ. Во время второго интенсива (28 октября-17 ноября) студентов обучали бизнес-планированию, составлению модели и публичной презентации проекта, после чего каждая группа кратко представила проект представителям бизнеса.

Команды работали над проектами при поддержке преподавательского и руководящего состава кафедр и институтов ИрНИТУ, а также экспертов из числа представителей энергопредприятий En+. В финале каждое решение оценивалось по совокупности факторов, сочетающих в себе актуальность, достижимость результата, экономическую и практическую эффективность, качество работы. По итогам программы наиболее перспективные решения рекомендуют к внедрению, а лучшие молодые специалисты будут рассмотрены в качестве кандидатов в кадровый резерв энергетических предприятий En+.

Акселерационная программа «Лаборатория энергетики» организована En+ Group совместно с Корпоративным университетом «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами группы).

- Для ребят это важная веха на пути к выбору своей профессии, для нас – возможность оценить уровень подготовки наших потенциальных сотрудников, - сказал Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group.