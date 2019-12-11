В Иркутской области с начала года подтверждено 10 завозных случаев лихорадки Денге

В Иркутской области за 11 месяцев сотрудники санитарно–карантинного пункта Роспотребнадзора досмотрели 2 165 воздушных судов и 302 607 лиц, прибывших из стран неблагополучных по опасным инфекционным болезням, из них выявлено 25 больных с подозрением на инфекционное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведено 40 инструктажей с экипажами авиакомпаний. Кроме того за 11 месяцев зарегистрировано и лабораторно подтверждено 10 завозных случаев лихорадки Денге, что на уровне прошлого года.