Гостиница в палатке: как развивается глэмпинг в России

Сейчас в России насчитывается около 60 глэмпингов и в ближайшие годы их число будет только увеличиваться. Способствует этому поддержка государства и относительно недорогие объемы затрат на модульные гостиницы. Пишет в своем материале РБК.

Основным драйвером развития глэмпингов являются относительно небольшой объем инвестиций. Для сравнения: сумма вложений в организацию глэмпинга может начинаться от 5 млн руб., в то время как для строительства полноценного загородного отеля на 100 номеров понадобится минимум 500 млн руб., т.е. в 100 раз больше.

Помимо этого, глэмпинги можно строить там, где строительство полноценных отелей может быть запрещено. Таким местом может быть земли лесного фонда или особо охраняемые земли, прибрежные земельные участки.

Также развитию «передвижных отелей» способствует и государство. На портале проектов нормативных правовых актов размещен законопроект о правилах предоставления субсидий на глэмпинги и модульные гостиницы.

Гранты будут выделяться на создание и развитие на территории туристических кластеров «точек притяжения» туристов, указано в пояснительной записке к проекту.

К ним относятся возведение и эксплуатация модульных гостиниц и других быстровозводимых мест размещения, объектов развлекательной инфраструктуры или новых туристических маршрутов.

Начало реализации инициативы запланировано на 2020 год. На грантовую поддержку в федеральном бюджете заложено 54 млн руб. в год, уточнили в Минэкономразвития. Максимальная сумма одного гранта составит 3 млн руб.

Субсидии будут предоставляться на основе конкурса. Обязательным условием будет софинансирование: не менее 30% от объема запрашиваемого гранта должен будет вложить сам заявитель.



