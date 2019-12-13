Какие акции покупать в 2020 году? Мнение экспертов

Бумаги, которые рекомендовали эксперты «Финама» в конце 2018 года, в 2019 году показали рост до ста процентов. Что покупать сейчас консервативным инвесторам, а что – «крепким парням»? С чего начать тем, кто делает первые шаги на фондовом рынке, выйдя из депозитов? Об этом шла речь на ежегодной встрече «Итоги года. Клуб трейдеров»

Нестабильное состояние может принести существенный доход

На мировых финансовых рынках складывается достаточно нервная и напряженная ситуация: темпы роста мировой экономики снижаются, никуда не делась геополитическая неопределенность в разных уголках мира. Однако эксперты компании Финам смотрят в 2020 год с уверенностью и большим оптимизмом.

«Я не жду какого-то полномасштабного кризиса, с катастрофическими обвалами, – говорит Владимир Цыбенко, руководитель отдела продаж Управления торговых операций АО «ФИНАМ» (г.Москва), – геополитическая напряженность между, например, США и Китаем, может спровоцировать переток инвесторов из каких-то традиционных отраслей в инновационные, и это может дать нам возможность купить хорошие подешевевшие бумаги, а также дать стимул инновационным отраслям, таким как кибербезопасность, "зеленая энергетика" и так далее. То есть, на фоне такого нестабильного состояния есть достаточно много инвестиционных идей, которые могут принести существенный доход».

«Очень позитивно смотрю на следующий год и жду хорошего от нашего рынка, – говорит Константин Тютрин, консультационный управляющий компании «Финам» (г. Иркутск), – наш рынок – самый недооцененный в мире и доходности, в особенности дивидендные – впечатляют: многие компании с госучастием платят инвесторам порядка 7-8% годовых. Уверен, это привлечет на наш рынок и иностранных, и российских инвесторов. Кроме того, на наш рынок действует и такой макроэкономический фактор как снижение ключевой ставки ЦБ. Это, безусловно, подтолкнет наших, российских, инвесторов на фондовый рынок. Потому что ну уж очень большая мотивация понадобится в следующем году российским инвесторам, чтобы они продлили свои депозиты в банках».

Ставка на энергетический сектор

Основная инвестиционная идея на 2020 год – покупка акций с низкой базой и хорошей дивидендной доходностью. Но есть у Финама и «идеи для крепких парней».

«В следующем году мы делаем ставку на электроэнергетический сектор, в частности, на бумаги с большой дивидендной доходностью, – рассказал Константин Тютрин. – Такие компании как ФСК ЕЭС, ОГК-2, Мосэнерго в 2019 году платили дивиденды в районе 7-8%. ОГК-2 помимо хорошей дивидендной доходности показала существенный рост. На такие акции мы рассчитываем и в следующем году, считаем, что они продолжат расти. Из банковского сектора мы бы обратили внимание на ВТБ. Долгое время бумаги были под давлением из-за санкций, но сейчас на их графиках видны все признаки разворота. Наиболее интересными для покупки мы считаем акции Россетей (ао), ОГК-2, Мосэнерго, ФСК ЕЭС, ТГК-1, Русгидро, ВТБ, Мосбиржи».

«Когда мы говорим про инвестиционные идеи для широкого круга инвесторов, конечно, мы оцениваем риски, потому что на рынке произойти может все, но, безусловно, у нас есть и интересные идеи, которые подходят не всем, – рассказал Владимир Цыбенко. – Например, идеи, связанные с так называемой "четвертой промышленной революцией". Это бумаги компаний развивающихся рынков с небольшой капитализацией, работающих в сфере кибербезопасности, 3d печати, искусственного интеллекта. У них может быть очень высокий потенциал роста, но и волатильность очень велика. Это могут быть какие-то еврооблигационные инструменты, на которых тоже можно спекулятивно заработать».

Первый шаг после депозита

Не все начинающие инвесторы готовы посвятить достаточно времени изучению рынка. Для таких клиентов эксперты отдела инвестиционного консультирования компании Финам разработали сервис Comon.ru, где представлены более 350 стратегий на рынках РФ и США, доступных для автоследования.

«Сервис Comon.ru – это флагманский продукт компании, – рассказал Владимир Цыбенко. – В нем есть три стратегии, рассчитанные на инвесторов с разной чувствительностью к риску, которые я готов порекомендовать "здесь и сейчас". Например, консервативным инвесторам стоит обратить внимание на стратегию "Депозит плюс New" с инвестициями в облигации федерального займа (ОФЗ). Она также подойдет тем, кто делает первый шаг после вкладов, готов получать доходность примерно на треть больше, чем по депозиту и не готов при этом рисковать. В рамках стратегии мы не просто покупаем ОФЗ, мы работаем с кривой доходности. Если идет цикл снижения ставки, и мы ожидаем его продолжения, то покупаем облигации с дальним сроком погашения, они более чутко реагируют на этот процесс. Если цикл снижения замедляется или останавливается, мы перекладываемся в ОФЗ с коротким периодом погашения, потому что они менее волатильны. Такая стратегия позволяет зарабатывать, не только получая купонный доход, но и за счет роста тела облигации».

«Золотое сечение» – для тех, кто хочет большего

Для инвесторов, которые хотят получить доходность значительно выше банковского депозита, а также для тех, кто хочет принимать более активное участие в управлении активами, но при этом у него недостаточно опыта и ему нужна поддержка профессионалов, у Финама тоже есть решения.

«Если мы говорим о следующей, умеренной ступени риска, когда инвестор готов к небольшим просадкам и хочет получить доход значительно выше банковского депозита, (до 20% годовых), подойдет "Дивидендная" стратегия, – рассказал Владимир Цыбенко. – И агрессивные инвесторы, которые хотят зарабатывать и на росте, и на падении, и готовы совершать больше сделок, могут присмотреться к стратегии "Золотое сечение", которая работает на инструментах технического анализа. Это реверсивная стратегия, то есть какие-то бумаги в ней находятся в длинной позиции, какие-то – в короткой. Набор бумаг обновляется каждый квартал. Среднегодовая доходность "Золотого сечения" порядка 35%. Совсем недавно мы запустили такой же инструмент, только работающий на американском рынке, где выбор интересных и ликвидных бумаг гораздо шире.

Если же инвестор хочет участвовать в отборе инструментов, принимать более активное участие в управлении активами, но при этом у него недостаточно опыта и ему нужна поддержка профессионалов, существует "Персональный финансовый советник". Идеи с еврооблигациями Турции, например или компании, которая работает с 3d- принтерами, которые позволили нашим клиентам хорошо заработать, – это как раз истории, которые сработали в рамках услуги "Персональный финансовый советник"».

Константин Тютрин в дополнение к перечисленным назвал стратегии, которые пользуются наибольшей популярностью у иркутян. Это агрессивная, умеренная, консервативная и дивидендная стратегии, разработанные красноярскими аналитиками «Финама».

«Сейчас особенно интересна дивидендная стратегия, она и по итогам 2019 года показывает хороший рост, и на следующий год мы ожидаем от нее достойных результатов, – рассказал Константин Тютрин. – Сделки с бумагами, составляющими портфель, совершаются не настолько активно, как, например, в супер агрессивных стратегиях. Это позволяет сэкономить на комиссионных расходах.

Стратегий много – от управляющих со всей страны. Смотрите на кривую доходности, выбирайте, какая вам подходит. И к нам в офис приходите, мы поможем выбрать. Инвесторов, которые хотят торговать самостоятельно, мы приглашаем: на клуб трейдеров – опытных инвесторов, на обучающие курсы – начинающих».