В Иркутске на ул. Сударева на 10 дней перекроют движение автомобилей

В Иркутске на ул. Сударева возле дома №6 с 11 декабря 11:00 до 31 декабря 23:00 перекроют движение автомобилей. Как сообщает «Иркутскэнерго», это связано с постройкой тепловых сетей.
Новости
В Иркутске на ул. Сударева на 10 дней перекроют движение автомобилей11 декабря 2019
/ Сибирское Информационное Агентство /
«Слата» откроет второй в Иркутске супермаркет в обновленной концепции 21 декабря
«Слата – два мира». Сибирский ритейлер запустил новую концепцию супермаркетов
15 вещей, которые удивили в новой «Слате»