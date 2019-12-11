НБКИ: в 2019 году средний размер лимитов по кредитным картам иркутян составил 59 тыс.

С начала 2019 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 57,1 тыс. руб., увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сообщает пресс-служба НБКИ.

Самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт) был отмечен в Москве (98,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. руб.), Республике Саха (Якутия) (74,5 тыс. руб.), Московской области (73,9 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском АО (70,8 тыс. руб.).

Таким образом, Иркутская область заняла 10 место из 30, средний лиит в области вырос на 16% и составил 59 тыс. рублей.

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера лимитов по выданным кредитным картам среди 30 регионов РФ в январе-октябре 2019 года по сравнению с прошлым годом продемонстрировали Волгоградская (+26,8%) и Московская (+24,0%) области, Алтайский край (+21,9%), Кемеровская область (+18,8%) и Удмуртская Республика (+17,3%). Единственным регионом из топ-30, в котором средний размер лимитов снизился, стала Москва (-2,0%).

«Сегмент кредитных карт остается наиболее востребованным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). Также стоит отметить и снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов».