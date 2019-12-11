Авито Недвижимость: в Иркутске аренда места в коворкинге подорожала на 18%

Бум на рынке коворкингов продолжился в III квартале 2019 года. Несмотря на постепенное насыщение рынка, спрос на рабочие места по-прежнему многократно превышает предложение. В Иркутске средняя цена аренды рабочего места за год выросла на 18% и составляет около 6 200 рублей в месяц, выяснили аналитики Авито Недвижимости.

Средняя ставка аренды рабочего места в коворкинге по России составляет примерно 13 900 рублей в месяц.

Динамика стоимости очень отличается от города к городу. За год цены максимально снизились в Ульяновске (на 74%), а в Тольятти выросли в 2,4 раза. Однако в целом по России цена этой услуги стала доступнее за год на 11%.

В Иркутске средняя стоимость аренды рабочего места в коворкинге составляет около 6 200 рублей, это на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Доступнее всего арендовать такое рабочее место в Ульяновске и Самаре, где оно в среднем стоит около 4 500 рублей. Самые дорогие рабочие места сдаются в Москве – в среднем более 23 600 рублей, что на 70% больше, чем в среднем по России и на 68% больше, чем в Санкт-Петербурге, который занимает второе место по стоимости арендной ставки (14 000 рублей в месяц).

Спрос на аренду рабочего места в целом по России сейчас превышает предложение в 49 раз. При этом предложение на рынке аренды коворкингов выросло на 21% по отношению к III кварталу 2018 года.

Лидером по количеству сдаваемых коворкингов является Москва, на которую приходится 23% объектов. За ней следует Санкт-Петербург - 10%. Вместе они составляют около трети всего предложения на рынке.

В структуре спроса также лидируют Москва (23% от всего объема по стране) и Санкт-Петербург (13%). На остальную Россию приходятся оставшиеся 64% спроса.

Популярность аренды рабочих мест делает коворкинги ликвидным бизнесом, и многие задумываются о его приобретении. Спрос на покупку коворкингов и рабочих мест как бизнеса в целом по России превышает предложение почти в 15 раз (в III квартале 2018 года он превышал предложение в 25 раз). Средняя по стране цена таких объектов недвижимости выросла за год на 38% и составила в III квартале 2019 года 8,3 млн рублей.

В Иркутске покупка коворкинга как бизнеса в среднем обойдется в 3 млн рублей, что на 64% меньше, чем в среднем по стране.

Почти треть (24%) предложения в России приходится на Москву. Средний ценник в столице в 2,5 раза выше всероссийского: чуть более 20 млн рублей (рост на 142% за год).

При этом по доле спроса лидируют не столицы, а Краснодар. На него приходится 14% спроса, в то время как на Москву - 11%, а на Санкт-Петербург - 10%.