TUI Россия 12 декабря открывает представительство в Иркутске

Официальное представительство туроператора TUI Россия откроется 12 декабря в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

TUI Россия – один из ведущих туроператоров страны. В 2019 году TUI отправил на отдых более 1,4 миллионов туристов, в планах на 2020 – увеличить турпоток до 3 миллионов туристов. В ассортименте туроператора более 45 направлений, среди которых одним из приоритетных является Россия.

Зарубежные направления TUI, доступные для бронирования туристам из Иркутска – Турция, Таиланд, Индонезия.