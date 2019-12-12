Маркировка товаров не повлияет на повышение цен

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сказал, что маркировка товаров не приведет к росту цен на конечную продукцию. В правительстве считают, что, наоборот, это приведет в какой-то группе товаров к незначительному снижению цены. Обеляя рынок, создается правильная конкуренция. Об этом пишет «Российская газета».

Лучше всего показала себя маркировка меховых изделий. Если до ее начала шуб продавалось на 8,5 миллиарда рублей ежегодно, то по итогам 2018 года эта сумма составила 75,8 миллиарда (по данным Федеральной налоговой службы).

- На маркировке меховых изделий мы отработали все проблемные вопросы. Было удобно, что рынок не очень большой, объем выпускаемых изделий - тоже, это не сотни миллионов. Было 300 тысяч официально, а стало три миллиона, - напомнил он.

Министерство планирует расширять перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.

- Все предположения о том, что маркировка это огромная финансовая нагрузка и влечет повышение стоимости товаров, он отмел. "Код стоит 50 копеек, причем мы посчитали без НДС, потому что он возмещается, - сказал Евтухов.

Он добавил, что, если крупное предприятие выберет для себя установку сложного оборудования, то это дополнительно составит в стоимости товара около 4 копеек. Если это будет просто обычный принтер или какая-то машина, которая наносит наклейки, то около одной копейки".

Если же производитель будет наносить код сразу на полиграфическом производстве, где делают упаковку, то еще дешевле.