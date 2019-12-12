В Иркутской области в ноябре подорожали продукты

В Иркутской области сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,1%, в том числе на продукты питания – 100,6%, непродовольственные товары – 100,3%, алкогольные напитки – 100,0%. Об этом сообщает Иркутскстат.

Из продовольственных товаров в ноябре значительно подорожали помидоры (на 24%), крупа гречневая (23), капуста белокочанная (13), виноград (6), яйца, масло сливочное (5), огурцы свежие (4), бананы (на 3%). На 1-2% дороже стали сосиски, сардельки, кальмары, рыба мороженая и консервы рыбные, сыр, молоко и молочная продукция. В тех же пределах подорожали кексы, рулеты, какао, крупа манная, овсяные хлопья, орехи.

В то же время снизились цены на сахар, пшено (на 5%) и многие виды плодоовощной продукции: апельсины (6), свеклу, лук репчатый, лимоны (4), яблоки (3), морковь (на 2%).

В группе непродовольственных товаров наблюдалось повышение цен на сапоги, ботинки мужские зимние (на 6%), футболки детские (4), женские трикотажные головные уборы (на 3%). На 3% подорожало дизельное топливо. На 1-2% выросли цены на полотенца кухонные, постельное белье, мужскую одежду, пальто зимние, платья хлопчатобумажные, сорочки ночные женские, меховые головные уборы, многие изделия верхнего трикотажа, сапоги женские зимние, детскую обувь. Такое же повышение цен зафиксировано на порошки стиральные, крем для лица, спички, табуреты, машины швейные, электрочайники, светильники потолочные, металлочерепицу.

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на офтан катахром (на 4%), анальгин, линекс, индапамид (3), корвалол, нимесулид, йод, поливитамины отечественные, бинты (2), валидол, сульфацетамид, сеннозиды, эналаприл (1) и снизились на настойку пустырника (3), аспирин (2), нитроглицерин и троксерутин (на 1%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в ноябре составил 99,2%.

За месяц подешевели билеты на самолеты (на 15%) и поезда дальнего следования, услуги в сфере туризма (4%), снизилась плата за пользование потребительским кредитом (3%), стали дешевле аренда квартир у частных лиц, выполнение обойных работ, услуги страхования (на 1-2%).

В то же время подорожали шиномонтаж колес легковых автомобилей (на 5%), мойка автомобиля, химчистка, работы по облицовке кафельной плиткой (на 1-2%).