До конца года соцвыплату на строительство жилья в селах Иркутской области получат еще 217 граждан

До конца года социальную выплату на строительство жилья в сельской местности получат еще 217 граждан на сумму 191,5 млн рублей. Всего за 2019 год по подпрограмме будет выдано 476 свидетельств. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дополнительный объем средств федерального бюджета составил 151,3 млн рублей. Общая сумма, запланированная на финансирование мероприятия в 2019 году, составит 473,1 млн рублей.

В 2019 году в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа по объему средств федерального бюджета, направленных на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, Иркутская область занимает второе место после Алтайского края.