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Уголовный штраф 15 тыс. рублей за кражу телефона заменили должнику на 100 часов обязательных работ

12 декабря 2019

Зиминский городской суд Иркутской области признал 22-летнегогражданина виновным в краже. Как сообщают в УФССП России по региону, работая продавцом в гипермаркете, он присвоил сотовый телефон, что было зафиксировано видеонаблюдением.

Он должен был  заплатить уголовный штраф 15 тыс. рублей, но уроженец Зимы уклонялся от выплаты. Его даже объявили в розыск. Однако, и после установления его места нахождения неплательщик продолжил игнорировать необходимость оплаты долга, ссылаясь на безработицу и отсутствие денег. Тогда вместо уголовного штрафа ему назначили 100 часов обязательных работ.

После вступления в законную силу решения суда должник приступит к отбыванию обязательных работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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