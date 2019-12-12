Дирекция развития бизнеса Азиатско-Тихоокеанского Банка в составе официальной делегации от Амурской области посетила с бизнес-миссией Японию

Для амурской делегации это стал первый визит в Японию, где удалось презентовать инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Приамурья.

В составе делегации принял участие руководитель Дирекции развития бизнеса Азиатско-Тихоокеанского Банка Дмитрий Макаров и руководитель управления по развитию сотрудничества со странами АТР Юлия Кравцова.

Кроме того в делегацию вошли представители власти, деловых и экспертных кругов, а также компаний, реализующих крупные инвестпроекты, ведущие сельхозпредприятия региона, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности. Возглавил визит губернатор Василий Орлов.

В первый день работы делегация сделала несколько презентаций о потенциале региона, с отдельным докладом о Банке и опыте внешнеэкономической деятельности выступил Дмитрий Макаров. После презентации сотрудники АТБ и представители амурских компаний смогли непосредственно пообщаться с партнёрами из Японии. Политики, банкиры и бизнесмены обсудили перспективы наращивания сотрудничества в самых разнообразных сферах, в том числе развития двусторонних контактов и обмена информацией.

Специалисты АТБ обсудили вопросы сотрудничества с крупнейшими банками Японии, а также перспективные банковские продукты для российского и японского рынка в области бизнес-консалтинга и туризма.

- Для нас новый визит в Японию подчеркивает заинтересованность Азиатско-Тихоокеанского Банка в развитии долгосрочных отношений с этой страной, в поддержке наших компаний, которые налаживают контакты с японскими коллегами, а также организации взаимодействия, позволяющего японским компаниям находить надежных партнеров в России. В последнее время мы активно наращиваем сотрудничество с представителями японских банков и бизнеса. Поездка, организованная правительством Амурской области, позволила получить новые интересные возможности в развитии внешнеэкономической деятельности банка, - рассказал руководитель Дирекции развития бизнеса АТБ Дмитрий Макаров.

Как отметила Юлия Кравцова, участники переговоров с японской стороны дали положительную оценку деятельности Банка в сфере расширенного сопровождения внешнеэкономической деятельности своих клиентов и подтвердили готовность оказывать содействие в установлении новых бизнес контактов с Японией.