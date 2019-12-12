Новости

В Иркутской области искажены названия двух деревень на дорожных знаках

12 декабря 2019

В Иркутской области искажены названия деревень Малая Еланка и Худякова. Нарушение выразилось в некорректном написании названий населенных пунктов на дорожных знаках (М. Елань и Худяково). Также выявлен случай использования на указателях несуществующего наименования географического объекта «Шароны». Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Иркутской области. 

К ответственности привлечены должностные лица организаций, ответственных за обслуживание дорог федерального и межмуниципального значения. Виновным лицам назначили штраф 4 000 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#новаяслата
«Слата» откроет второй в Иркутске супермаркет в обновленной концепции 21 декабря
«Слата – два мира». Сибирский ритейлер запустил новую концепцию супермаркетов
15 вещей, которые удивили в новой «Слате»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании