Примсоцбанк предлагает бесплатное открытие и 6 месяцев обслуживания расчётного и валютного счетов

Акция «Юбилей у нас — подарки для Вас!» проходит в Примсоцбанке с 25 ноября по 25 декабря 2019 года. В рамках акции новые клиенты смогут не только открыть бесплатные расчётные и валютные счета, но и получить 6 месяцев их обслуживания на безвозмездной основе.

— Примсоцбанк продолжает дарить подарки клиентам в честь своего 25-летия, — рассказала Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Благодаря акции, новые Клиенты смогут присоединиться к нам на выгодных условиях и оценить предоставляемый банком уровень обслуживания, над улучшением которого мы постоянно работаем.

В рамках акции Примсоцбанк бесплатно откроет расчетный счет и осуществит все сопутствующие для этого операции: безвозмездно заполнит и оформит карточку образцов подписей и оттиск печати в электронном виде, заверит копии документов, выдаст выписку из ЕГРЮЛ, а также подключит интернет-банк «iBank2» и подарит 6 месяцев бесплатного обслуживания по счету.

Аналогичное предложение действует при открытии одного или нескольких валютных счетов, но, помимо бесплатного открытия счетов в необходимой валюте и их обслуживания, участники ВЭД смогут в течение 6 месяцев с момента даты открытия счета бесплатно осуществлять постановку валютного контракта на учёт.

Подробную информацию об акции «Юбилей у нас – подарки для Вас» и других предложениях можно получить на сайте банка, в офисе или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.