Солид Банк предлагает льготные условия на покупку недвижимости и земельных участков

Солид Банк обновил реестр имущества, выставленного на продажу. Объекты можно приобрести в кредит на специальных условиях.

Интересные объекты, коммерческая недвижимость и земельные участки, расположенные в различных регионах РФ, привлекут внимание бизнесменов, ведущих деятельность в различных отраслях. Банк предлагает к продаже земли сельскохозяйственного назначения, для аграриев, готовый бизнес (ресторан, кафе, гостиничные комплексы), а также производственные помещения и промышленные базы.

Есть в реестре имущества, подготовленного к продаже, также и жилая недвижимость – добротные дома с земельными участками в отличных геолокациях.

Банк гибко подходит к условиям сделки, и готов рассмотреть предложения покупателя.

Солид Банк также предлагает специальные льготные условия для приобретения объектов в кредит.

Зачастую именно в непрофильных активах организаций можно найти то, что необходимо бизнесу или частному клиенту. Это также прекрасная возможность приобрести имущество на привлекательных условиях, договориться о специальных скидках или преференциях.

Информация о всех реализуемых объектах для ознакомления и скачивания размещена на сайте банка: https://solidbank.ru/assets/

Дополнительную информацию можно получить в любом офисе АО "Солид Банк", также в офисе можно записаться на посещение на объект для ознакомления.

Консультацию по объектам и условиям приобретения также можно получить, связавшись с ответственным менеджером банка:

Шишкин Иван, Моб. тел.: +7 (909) 804-15-55, Тел.: +7 (421) 278-10-54 (вн. 10-61-07), e-mail: I.Shishkin@solidbank.ru