Солид Банк выступил партнером Межрегионального учебно-тренировочного семинара по каратэ WKF

Учебно-тренировочный семинар по каратэ WKF под руководством Главного тренера сборной России Исламутдина Эльдарушева пройдет в г. Находка уже в шестой раз. Для юных и опытных спортсменов это уникальная возможность перенять бесценный опыт, секреты техники и тактики ведения поединка (кумитэ) из первых рук мастера высшей квалификации. Благодаря добрым отношениям Федерации каратэ НГО с новосибирским спортивным клубом «Успех» и лично с Исламудтином Руслановичем, а также при поддержке местных предпринимателей и АО «Солид Банк» семинары стали традиционными.

«Хотя офис в г. Находка мы закрыли, но сохранили партнерские отношения с местным бизнесом, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Многие организации продолжают кредитоваться у нас, оформлять банковские гарантии, ведь сейчас многие процессы проходят дистанционно, поэтому расстояние не помеха. Ну, а поскольку находкинские бизнесмены поддерживают местный спорт, то периодически обращаются к нам за помощью, мы стараемся не отказывать. Ведь Солид Банк за здоровое поколение, за то, чтобы молодежь у нас была красивая и сильная! Семинар под руководством Главного тренера сборной России по каратэ – отличный повод встретиться с нашими клиентами и партнерами, рассказать им о наших новых предложениях, помочь разобраться в инвестиционных продуктах. Ну и посмотреть на великолепную технику одного из ведущих спортсменов нашей страны тоже очень интересно».