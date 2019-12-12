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"ГазЭнергоСтрой" займется утилизацией отходов БЦБК

12 декабря 2019

Работой по утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будет заниматься компания "ГазЭнергоСтрой". Сейчас оформляется постановление правительства РФ. Об этом пишут «РИА новости».

Возможно, что до середины декабря решение будет принято, в том числе утверждена технология и цифры, сколько примерно это будет стоить.

В 2017 году правительство РФ  поручила задачу по утилизации отходов БЦБК выполнять АО "Росгеология".

- Руководство компании взялось за работу, но технология, которую предлагалось использовать, Генпрокуратура признала небезопасной. В итоге мы отказались от услуг Росгеологии, - прокомментировал губернатор Сергей Левченко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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