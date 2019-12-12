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В Иркутске осудили 6 жителей за продажу несуществующей квартиры

12 декабря 2019

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор шести иркутянам за мошенничество. Как сообщает региональная прокуратура, в суде установлено, что в ноябре 2017 года молодые жители заключили с уроженцем Индии, имеющим гражданство РФ, фиктивный договор уступки прав требования на несуществующую трехкомнатную квартиру. 

Потерпевшему причинен ущерб в размере 1,2 млн. рублей.

Суд приговорил двух подсудимых к лишению свободы на  3 года 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима; четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2,6 лет до 3 лет условно с испытательным сроком 2 года и возложением обязанностей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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