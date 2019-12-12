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ИНК по приросту производства сжиженных газов встала в один ряд с Газпромом и Лукойлом

12 декабря 2019

Как сообщает агентство Argus со ссылкой на Минэнерго, с начала года в России выпустили 11,98 млн тонн сжиженных газов (СУГ), это на 61,62 тыс. тонн ниже уровня прошлого года.

Помимо этого, около 59% товарного продукта производители и торговые компании продали на внутреннем рынке.

Наибольший прирост товарного производства СУГ в рассматриваемом периоде продемонстрировали "Газпром", "Иркутская нефтяная компания", ЛУКОЙЛ. При этом "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Газпром нефть" и СИБУР снизили объемы выработки продукта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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