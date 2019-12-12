Штрафы бизнесу могут увеличить в десятки раз

Новая редакция КоАП вводит жесткие санкции по итогам проверок. Штрафы от Роспотребнадзора, ФНС и других структур могут вырасти до 500 тыс. рублей (при нынешнем максимуме в 20 тыс. рублей). Пишут в своем материале Известия.

В новой редакции КоАП все нарушения бизнеса, связанные с проверками, собраны в главу «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В пресс-службе Минюста сообщили о том, что работа над проектом главы 35 - особенной части нового КоАП об административных наказаний в области государственного контроля, «на данный момент не завершена».

В ведомстве считают, что давать комментарии преждевременно. Из проекта кодекса следует, что штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний контролирующих служб могут увеличиться в десятки раз.

Помимо штрафов документ ужесточает и другие санкции. К примеру, за непредоставление сведений контролирующим органам – до 20 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — до 5 тыс.), за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего — до 10 тыс. для должностных лиц (сейчас — до 4 тыс.) и до 30 тыс. для компаний (вводится впервые).

В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, как увеличение штрафов согласуется с концепцией «регуляторной гильотины», предполагающей, напротив, снижение давления на бизнес.