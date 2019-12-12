ВЦИОМ: 43% предпринимателей не планируют использовать ИИ в своем бизнесе

Большинство опрошенных предпринимателей знают об искусственном интеллекте, но почти половина из них не планирует использовать эту технологию в работе компании. Сообщается в исследовании ВЦИОМа и Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ).

Большинство представителей бизнеса (91%) знают о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). При этом 43% не используют и не планируют использовать искусственный интеллект в работе компании. Используют технологии искусственного интеллекта почти треть компаний (31%), а около четверти (23%) планируют их внедрять.

Среди причин отказа от использования технологии искусственного интеллекта представители бизнеса называют отсутствие потребности в данных технологиях (37%).

Помимо этого, ненужность конкретно в их сфере деятельности (28%). Каждый десятый (11%) заявил об отсутствии знаний о данных технологиях, и только 8% опрошенных отказываются от планов по внедрению искусственного интеллекта из-за необходимости крупных финансовых вложений.

Из компаний, которые уже используют технологии искусственного интеллекта, 82 % оценивают их использование как эффективное. Наиболее распространенными положительными эффектами называются рост скорости (20%) и повышение удобства работы (14%).

О недостатке квалифицированных специалистов в области технологий искусственного интеллекта заявили 69% опрошенных. При этом доля отметивших недостаток квалифицированных специалистов выше среди тех, кто еще не использует, но планирует внедрять технологии ИИ в своей компании – 83%.

Однако не все компании планируют инвестировать в обучение и повышение квалификации своих сотрудников в сфере технологий искусственного интеллекта – этим вопросом в ближайшие 2-3 года планируют заняться лишь 28% компаний.

Почти половина (42%) представителей бизнеса, использующих или планирующих использовать технологии искусственного интеллекта, считают низким уровень риска, связанного с окупаемостью технологий искусственного интеллекта в перспективе ближайших 5-10 лет.

Абсолютное большинство опрошенных (91%) считают, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования (54% представителей бизнеса).