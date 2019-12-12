В Иркутской области заявки на субсидии одобрили 270 предпринимателям, пострадавшим от наводнения

В Иркутской области выплаты субсидий до 1,5 млн рублей на возобновление деятельности одобрены 270 предпринимателям, пострадавшим от наводнения. Об это сообщили в региональном правительстве.



Напомним, документы на получение финансовой помощи принимались с 4 октября. Подано 359 заявлений, из них шесть отозвано заявителями, 83 предпринимателям было отказано по причинам неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, предоставления не полного комплекта документов, несоответствия требованиям и условиям конкурсного отбора.

Субсидии предприниматели могут направить на приобретение или возмещение части затрат приобретенных основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих предпринимателям на праве собственности, внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для возобновления деятельности.

