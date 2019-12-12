В Иркутской области 13 ноября прогнозируют снег

В Иркутской области 13 декабря будет переменная облачность. В северных районах и ночью в Чунском районе небольшой, местами умеренный снег, по остальной территории без существенных осадков, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности -3,-8°, днём -2,-7°, местами -12,-17°. Об этом сообщает Иркутскидромет.

В Иркутске переменная облачность, ночью слабый снег, днём без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9м/с, температура ночью -10,-12°, днём -2,-4°.