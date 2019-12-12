Новый спорткомплекс открылся в Баяндаевском районе

Новый спортивный комплекс в селе Нагалык Баяндаевского района откроется 13 декабря. Объект начали строить в августе 2018 года. На эти цели выделено из областного бюджета - около 66 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Спорткомплекс построен на месте сгоревшего в 2013 году культурно-спортивного комплекса. Все это время дети занимались спортом в районном центре – селе Баяндай.



В новом спортзале будут работать секции по стрельбе из лука, спортивному ориентированию и туризму. Здесь же будут проходить репетиции школьного фольклорного ансамбля «Алтан дуhалнууа» Золотые капельки и школьного танцевального коллектива «Алтан туая» Золотые звездочки.



В спорткомплексе предусмотрены раздевалки для тренеров и ребят, душевые. Во дворе установлена спортивная площадка с тартановым покрытием для игры в мини футбол, волейбол, баскетбол.