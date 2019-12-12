25% иркутских предпринимателей считают сферу услуг неблагоприятной для развития

В исследовании Иркутсксата представлен анализ иркутского рынка услуг. За основу взято мнение местных предпринимателей о настоящем и будущем сферы услуг в области. Помимо этого, в исследовании оцениваются факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций.

В 4 квартале 2019 в обследовании приняли участие 60 организаций Иркутской области, разных видов деятельности и форм собственности, 61% из них являются малыми предприятиями.

Более половины (55-63%) респондентов посчитали удовлетворительными инвестиции, прибыль, спрос, объем оказанных услуг и число заключенных договоров, 70-78% – сумму затрат, собственную конкурентную позицию, цены на услуги, численность работников.

Большинство руководителей считает, что по всем показателям ситуация не изменилась в сравнении с предыдущим кварталом. А среди отметивших перемены преобладает пессимистический взгляд. Особенно это касается прибыли, инвестиций, числа договоров и численности работников.

В следующем квартале ожидается спад практически по всем показателям. По прогнозу, вырастут затраты и цены на услуги.

Главным препятствием в развитии сферы услуг по-прежнему является низкий спрос, большая отчетная нагрузка, недостаток финансовых средств и существующий уровень налогообложения. Кроме этого, тормозом служит недостаток квалифицированного персонала, недобросовестная конкуренция, высокая арендная плата, проценты по кредитам, недостаточная нормативно-правовая база и др.

Общую экономическую ситуацию 65% опрошенных руководителей оценили как удовлетворительную, 10% посчитали её благоприятной, 25% - неблагоприятной. Баланс оценок отрицательный (-15 процентных пунктов). В оценке произошедших изменений тоже сложился отрицательный баланс: 15% отметили улучшение по сравнению с предыдущим кварталом, 18% - ухудшение. Но по мнению большинства (67%), ситуация осталась неизменной.

Руководителям и владельцам сервисных организаций хронически не достает уверенности в завтрашнем дне. Индекс предпринимательской уверенности, учитывающий экономическую ситуацию в целом и спрос на услуги, в течение года имел отрицательное значение и в четвертом квартале опустился до минус 14 пунктов.