Жильё на 14,1 млрд рублей приобретено для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Жильё на сумму 14,1 млрд рублей приобретено для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На сегодня оплачено 4786 свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 3972 из них на сумму 11,5 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 814 свидетельств на 2,58 млрд рублей - из средств областного бюджета.

Всего пострадавшим выдано 6865 свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения, а принято 6888 заявлений. Таким образом, специалистам осталось оформить 23 свидетельства.

Также 406 семей оформили отказ от свидетельства для того, чтобы через суд увеличить состав семьи или площадь утраченного помещения. При вынесении положительного решения это позволит получить документ на большую сумму.

Семьи, которые пока не переехали в собственное жильё, проживают в пункте временного размещения (68 человек), либо снимают помещения за счёт средств бюджета Иркутской области. Компенсацию в размере 12 тысяч рублей в месяц сейчас получают 948 семей. Всего же на её оформление было подано 1056 пакетов документов.