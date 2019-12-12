Чистая вода придёт в поселок Харик Куйтунского района

Жители поселка Харик Куйтунского района получат качественную чистую воду. Уже завершили проект по строительству локального водовода. После завершения испытаний и устранения замечаний по объекту будет выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Как сообщили в региональном правительстве, водоотвод введут к новому году.



Общая протяжённость водовода составила 13,9 км. При строительстве использовались современные материалы, прошедшие проверку и тестирование. Это обеспечит долговечность и бесперебойное функционирование системы водоснабжения. Строительство выполнено с опережением сроков.



Общая стоимость объекта составила 95,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 91,8 млн руб., областного бюджета – 3,8 млн руб., местного бюджета – 118,3 тыс. руб.).