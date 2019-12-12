Роспотребнадзор рассказал, как выбрать ребенку аниматора на Новый год

В преддверии Нового года многие задумываются над тем, как сделать праздник волшебным и незабываемым для детей. Один из популярных способов – пригласить домой аниматоров в костюмах Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей.

Профессиональный аниматор должен обладать знаниями в области педагогики, психологии и игротехники. Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль и остаётся в образе до тех пор, пока длится праздник, а он находится в зоне видимости детей.



Чтобы выбрать хорошего аниматора Роспотребнадзор рекомендует:

Изучить рынок услуг. Спросить совета у друзей и знакомых, которые уже пользовались услугами аниматоров. Почитать отзывы в интернете, посмотреть видео с мероприятий, которые ранее проводили сотрудники понравившегося вам агентства, ознакомиться с ценами и предлагаемыми программами.

Заключить договор на оказание услуг в письменной форме. Договор должен быть в 2-х экземплярах. Перед тем как подписать его, нужно внимательно прочитать условия договора, изучите предмет, сроки исполнения и указанную стоимость услуг.

Заключать договор лучше заранее - за несколько недель до запланированной даты. Так больше шансов, что в нужное время аниматоры будут свободны.

Обращаться только в проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя агентства, не торопиться подписать договор и внести предоплату до согласования всех пунктов программы.

Если по вашей вине исполнитель не сможет выполнить условия договора, вы должны полностью оплатить услугу. Если свои обязательства не выполнит исполнитель (нарушит условия договора), - обращайтесь в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора для защиты своих прав.