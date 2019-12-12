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Выход на лёд Малого моря Байкала стал платным

12 декабря 2019

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Чтобы пройти по льду Малого Моря на Байкале, нужно заплатить. Для жителей Иркутской области это обойдется в 50 рублей, для остальных в два раза дороже. Как сообщили в Заповедном Прибайкалье, тех, кто рискнет выйти на лед, не заплатив, оштрафуют на сумму от трех до четырех тысяч рублей. 

Напомним, с января 2020 года патрулировать акваторию Малого моря будут не только сотрудники ГИМС, но и госинспекторы Прибайкальского нацпарка. Рейды будут проходить на регулярной основе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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