Выход на лёд Малого моря Байкала стал платным

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10 декабря 2019
10 декабря 2019
Чтобы пройти по льду Малого Моря на Байкале, нужно заплатить. Для жителей Иркутской области это обойдется в 50 рублей, для остальных в два раза дороже. Как сообщили в Заповедном Прибайкалье, тех, кто рискнет выйти на лед, не заплатив, оштрафуют на сумму от трех до четырех тысяч рублей.
Напомним, с января 2020 года патрулировать акваторию Малого моря будут не только сотрудники ГИМС, но и госинспекторы Прибайкальского нацпарка. Рейды будут проходить на регулярной основе.