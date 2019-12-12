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В 2020 году РУСАЛ направит 104,5 млн рублей на благоустройство Братска

12 декабря 2019

РУСАЛ и администрация Братска подписали соглашение о сотрудничестве на 2020 год, которое предусматривает финансирование сразу нескольких социальных объектов и зон отдыха в городе. На проекты впервые будет направлено 104,5 млн рублей. За пять лет подписания соглашения между РУСАЛом и администрацией Братска это рекордная сумма. Об этом сообщили в  пресс-службе компании. 

Подписи под документом поставили мэр Братска Сергей Серебренников и управляющий директор Братского алюминиевого завода Евгений Зенкин в присутствии вице-президента РУСАЛа по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елены Безденежных. 

Соглашение предполагает благоустройство и развитие общественных пространств Братска, включая парк металлургов, спортивные стадионы «Металлург» и «Северный Артек», базу отдыха «Простоквашино». Кроме того, по традиции будет профинансировано оздоровление детей в санаториях Братска, проведение V Братского экономического форума, строительство ледового городка и установка новогодней ели.

- В перечень финансируемых объектов вошли и стадион «Металлург», и лыжный стадион «Северный Артек», и яхт-клуб, и Парк металлургов, который мы планируем реконструировать ко Дню металлурга, - рассказал Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

На подписании соглашения впервые присутствовала Елена Безденежных, вице-президент РУСАЛа по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления. Она прилетела в Братск с ознакомительной целью и накануне лично осмотрела все объекты финансирования РУСАЛа.

- Сегодня Братску 64 года – конечно, город молодой, но уже видно, что есть характер, своя история. Мы посетили театр, посетили и другие объекты, которые финансирует компания РУСАЛ. Отношение власти к городу, отношение самих жителей дает уверенность и надежду в хорошем завтрашнем дне для Братска, - заявила Елена Безденежных.

Компания РУСАЛ заключает соглашение с администрацией Братска с 2015 года. За это время в городе реконструирован Парк металлургов, развиваются значимые объекты культуры, спорта и отдыха.

- Все мы благодарим руководство компании, акционеров, руководителей предприятий за внимание к городу, - сказал мэр Братска Сергей Серебренников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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