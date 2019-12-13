Как технологии изменят туристический бизнес в России?

В колонке для Forbes, создатель одной из первых туристических компаний в стране «Инна Тур» Инна Бельтюкова, говорит о том, что туристический рынок в ближайшие годы ждет трансформация. В первую очередь она связана с развитием технологий и автоматизацией работы, которую выполняли турагенства.

Еще в 2014 «Инна Тур» вывела на рынок первую российскую платформу динамического пакетирования туруслуг BOOKINNA. Услуга формировала дистрибуции турпродукта в онлайн-режиме путем одновременного прямого обращения к системам отелей, авиакомпаний и агрегаторам туруслуг. Сейчас огромное количество игроков на рынке туруслуг активно внедряют технологию динамического пакетирования.

Развитие технологий изменило туристический бизнес до неузнаваемости. Усиливается конфликт интересов между поставщиками и дистрибьюторами туруслуг в борьбе за клиента. Авиакомпании развивают программы лояльности для пассажиров, поощряют прямое бронирование. У некоторых компаний-перевозчиков объем прямых продаж уже достигает 50%.

Отношения с туроператорами меняются и в гостиничном бизнесе. Если раньше квоты на места брали оптовики, то сейчас 80% процентов мест в отеле бронируется через онлайн-агрегаторы. Здесь отели идут по пути авиакомпаний, так же поощряя прямое бронирование.

Как понятно из примеров, большую часть рынка туруслуг заняли метапоисковики, теперь клиент здесь покупает билеты и здесь же бронирует отель.

В связи с этим, появляется огромное количество непрофильных дистрибутивных каналы, такие как банки, информационные порталы, корпорации. Крупные банки, обладающие значительной клиентской базой, создают цифровые платформы с сервисами по бронированию туристических услуг.

В игру включаются самые разные интернет-ресурсы с лояльной аудиторией. Они стремятся диверсифицироваться и расширяют продуктовую линейку для своих клиентов, размещают на своих порталах тревел-сервисы.

Наконец, еще одна тенденция завтрашнего дня — вся мировая туристическая индустрия «заговорит на китайском». В течение 10 лет китайский турпоток займет первую позицию на всех направлениях массового спроса, китайцы станут самой путешествующей нацией в мире, что сильно повлияет на структуру въездного потока в Россию.

Современные тенденции требуют изменения отраслевого законодательства. Туристический рынок нуждается в реализации единых цифровых стандартов и введении документооборота, соответствующего новым реалиям.