ВСЖД: Объем перевозок Иркутск – Улан-Батор вырос на 17,2%

Количество пассажиров, перевезенных в поезде Иркутск – Улан-Батор с января по ноябрь 2019 года, составило 26,7 тыс. человек, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,8 тыс. человек). Сообщает пресс-служба ВСЖД.

Существенный рост отмечается в перевозках вагонами класса «Люкс». За 11 месяцев текущего года в них проехало на 65,2% пассажиров больше, чем за тот же период 2018 года (2,8 тыс. пассажиров в 2019 г., 1,7 тыс. пассажиров в 2018 г.). В купейных вагонах перевезено 23,9 тыс. пассажиров, что на 13,3% больше прошлогоднего показателя.

Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам. В настоящее время в составе поезда курсируют пять купейных вагонов и один вагон класса «Люкс».

Напомним, продажа билетов на поезд Иркутск – Улан-Батор открыта за 60 суток до поездки.

