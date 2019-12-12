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Иркутской филармонии вручили сертификаты на приобретение музыкальных инструментов и микроавтобуса

12 декабря 2019

Сертификаты на приобретение музыкальных инструментов на 6 миллионов рублей и микроавтобуса вручили Иркутской областной филармонии в честь 80-летнего юбилея. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

В честь юбилея состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли Губернаторский симфонический, оркестр русских народных инструментов, камерный хор под управлением Елены Бояркиной, ансамбль «Байкал-квартет», солисты филармонии, а также Лидия Светозарова (Москва), Желько Андрич (Сербия) и Гомбо Ганбаатар (Монголия).

К празднованию юбилея в филармонии подготовили ещё два концерта. 12 декабря выступит аккордеонист Александр Чудновский с программой «Bonne Annee. Мюзетт – формат», 13 декабря состоится концерт солистов филармонии под названием «Назад в будущее».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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