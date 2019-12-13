Иркутск занял 72 место в списке 200 самых комфортных городов по версии Domofond.ru

Самые комфортные российские города 2019 года были определены по итогам опроса 90 000 респондентов, который проводил портал недвижимости Domofond.ru. Россияне оценили качество жизни в своих городах по 11 критериям. На основе этих оценок был составлен финальный рейтинг.

Первое место среди 200 городов заняла Тюмень со средним баллом 7,5 из 10 возможных. По отдельным критериям лидируют небольшие города: краснодарский Ейск — самый безопасный и с лучшими службами ЖКХ, а Кудрово в Ленобласти — по качеству магазинов у дома и инфраструктуры для спорта и отдыха.

Если в прошлом году в рейтинге по отдельным критериям был один безусловный лидер — Грозный, то в 2019-м картина более разнообразная. Самым безопасным городом с хорошо работающими службами ЖКХ стал Ейск (Краснодарский край). В Кудрово горожане больше других довольны магазинами, инфраструктурой для спорта и отдыха и соотношением доходов и стоимости жизни. В Грозном по-прежнему очень доброжелательные соседи, отличные дороги и парковки.

Город Шахты (Ростовская область) занял последние места по безопасности (4,5 балла), работе транспорта (4,2), ЖКХ (3,1) и соотношению доходов и стоимости жизни (2,5). Сосед Шахт по области — Каменск-Шахтинский — получил минимальные баллы по критериям «дороги и парковки» и «условия для детей». А Киселевск (Кемеровская область) стал худшим по оценкам спортивной инфраструктуры.

Десятку городов-аутсайдеров возглавляют ростовские Шахты: средняя оценка по всем критериям здесь составила всего 4,4 балла из 10. Следом за ними идет Киселевск с 4,6 балла. На третьем с конца месте оказался Каменск-Шахтинский с 4,7 балла.

Шесть из десяти позиций в топ-10 аутсайдеров заняли города из Ростовской и Кемеровской областей. Кроме Шахт и Каменск-Шахтинского, Ростовская область в нижней части рейтинга представлена Новочеркасском, а Кемеровская — Киселевском, Ленинск-Кузнецким и Беловым.

Максимальную среднюю оценку среди мегаполисов получила Москва: с 7 баллами она заняла шестое место в общем рейтинге. Значительно отстала от нее Казань: 6,3 балла и 25-е место. Чуть меньше, на сотые доли балла, оценка у Санкт-Петербурга: город оказался на 26-м месте.

Самые низкие позиции — у Омска, Волгограда и Челябинска. Омск и Волгоград оказались на 171-м и 172-м местах общероссийского рейтинга, получив примерно по 5,6 балла. Челябинск на 175-м месте с 5,5 балла.

Место в рейтинге Город Средний балл Чистота Доходы к стоимости жизни Экология Дети Соседи ЖКХ Безопасность Магазины Спорт и отдых Общ. транспорт Дороги/парковки

Москва обгоняет другие мегаполисы не только по средней оценке, но и по большинству критериев. А вот магазины у дома респонденты из столицы оценили только на 8,4 балла: «Мало продуктовых доступных магазинов», «Отсутствие магазинов шаговой доступности и киосков печати» — частые жалобы респондентов.

Лидерами по оценке магазинов у дома стали Краснодар, Воронеж и Казань. В самом молодом городе-миллионере жители отмечают: «Много общественного транспорта, магазинов всех видов, мест отдыха, парки, скверы, кино, ТЦ». В Воронеже участники опроса говорят про «Близость рынка, магазинов, кафе, торгового центра». Не самые лучшие у москвичей и отношения с соседями: по этому параметру Казань, Уфа, Санкт-Петербург и Красноярск опережают столицу. Респонденты из Москвы часто недовольны «засильем арендаторов» в многоквартирных домах.